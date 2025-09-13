Ресивер «Грин-Бэй» Джейден Рид выбыл на 6−8 недель из-за перелома ключицы

Принимающий «Грин-Бэй Пэкерс» Джейден Рид получил перелом ключицы в матче против «Вашингтон Коммандерс» (27:18) и пропустит до двух месяцев. Главный тренер Мэтт Лафлер после игры сообщил, что игрок выбыл «надолго». По данным NFL Network и инсайдера Иэна Рапопорта, срок восстановления составит от шести до восьми недель, и Рид сможет вернуться лишь в ноябре.