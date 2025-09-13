«Майами» провел собрание игроков после разгромного поражения от «Индианаполиса»

«Просто оставаться сосредоточенными. Поражение в первом туре в такой форме может выбить из колеи. Вокруг сразу много шума — СМИ, болельщики, даже семья. Главное — не дать этому расколоть команду. Важно сохранить веру: без нее ничего не получится. Нужно держаться вместе и выходить на следующую неделю с новыми силами», — сказал Брукс в интервью Miami Herald.