YouTube пересчитал аудиторию матча «Чифс» — «Чарджерс», увеличив ее на 2,4 млн

«Мы столкнулись с внутренней технической проблемой, из-за которой часть легитимных просмотров не была учтена. После обновления данных мы перепроверили показатели с Nielsen. Это неприятная ситуация, и в следующий раз мы сделаем лучше», — говорится в заявлении YouTube.
Домашняя аудитория увеличилась с 16,2 млн до 18,3 млн, международная — с 1,1 млн до 1,2 млн.
Даже обновленные показатели далеки от рекорда стриминга: в прошлом декабре две рождественские игры на Netflix собрали более 24 млн зрителей каждая.