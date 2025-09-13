YouTube пересчитал аудиторию матча «Чифс» — «Чарджерс», увеличив ее на 2,4 млн

«Мы столкнулись с внутренней технической проблемой, из-за которой часть легитимных просмотров не была учтена. После обновления данных мы перепроверили показатели с Nielsen. Это неприятная ситуация, и в следующий раз мы сделаем лучше», — говорится в заявлении YouTube.