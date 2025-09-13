«Канзас-Сити» — андердог перед домашним матчем с «Иглс». Это всего второй такой случай при Патрике Махоумсе

В прошлом сезоне «Иглс» разгромили «Чифс» в Супербоуле, а сейчас стартовали с победы, в то время как «Канзас-Сити» проиграл в первом туре. Если действующие чемпионы АФК не смогут обыграть «Филадельфию», то начнут сезон с 0−2 впервые в эпоху Махоумса.