Дублин планирует принимать студенческие матчи по американскому футболу до 2037 года

Традиция игр на «нулевой» неделе сезона закрепилась в столице страны и привлекает более 20 тысяч болельщиков из США, что становится серьезным вкладом в развитие туризма. В августе на стадионе «Авива» собрались 47 226 зрителей, из них около 22,9 тыс. прибыли из США на матч «Айова Стейт» против «Канзас Стейт».