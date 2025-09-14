Дублин планирует принимать студенческие матчи по американскому футболу до 2037 года

Традиция игр на «нулевой» неделе сезона закрепилась в столице страны и привлекает более 20 тысяч болельщиков из США, что становится серьезным вкладом в развитие туризма. В августе на стадионе «Авива» собрались 47 226 зрителей, из них около 22,9 тыс. прибыли из США на матч «Айова Стейт» против «Канзас Стейт».
Следующая встреча в Дублине — реванш между Техасским Христианским университетом и университетом Северной Каролины. В 2027 году там сыграют «Питтсбург» и «Висконсин». Изначальный контракт на пять игр уже продлен, и теперь речь идет о соглашении до 2037 года.
Наибольший интерес ранее вызвала встреча «Нотр-Дама» и «Флота» в 2022 году, когда в Дублин приехали около 40 тысяч американских болельщиков.
В 2025 году Дублин примет и первую игру НФЛ: 28 сентября на «Кроук Парк» сыграют «Питтсбург Стилерс» и «Миннесота Вайкингс».