Джо Бурроу может пропустить три месяца из-за травмы пальца ноги

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу получил тяжелое повреждение пальца ноги, требующее операции и последующего восстановления не менее трех месяцев.

Источник: Спортс"

Бурроу травмировался во второй четверти матча против «Джексонвилл Джегуарс» (31:27). К победе команду привел дублер Джейк Браунинг, набравший 241 ярд, два тачдауна и три перехвата.

После игры Бурроу появился в защитном боте и с костылем. Это может стать уже третьим случаем за шесть сезонов, когда он пропускает значительное время из-за травмы. В 2020 году он досрочно завершил сезон после разрыва связок колена, а в 2023-м — после повреждения связки запястья.

Его возвращение, по самым оптимистичным прогнозам, возможно лишь к середине декабря.