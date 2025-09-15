Джо Бурроу может пропустить три месяца из-за травмы пальца ноги

После игры Бурроу появился в защитном боте и с костылем. Это может стать уже третьим случаем за шесть сезонов, когда он пропускает значительное время из-за травмы. В 2020 году он досрочно завершил сезон после разрыва связок колена, а в 2023-м — после повреждения связки запястья.