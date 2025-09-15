«Даллас» подписал эдж-рашера Джадейвиона Клауни

В двух стартовых турах «Даллас» сделал лишь три сэка, тогда как обменянный в «Грин-Бэй» Майка Парсонс уже набрал полтора. В матче с «Джайентс» защита «Каубойс» позволила Расселлу Уилсону набрать 450 ярдов и три тачдауна, всего «Нью-Йорк» заработал 506 ярдов.