Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Даллас» подписал эдж-рашера Джадейвиона Клауни

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс после победы над «Нью-Йорк Джайентс» (40:37 в овертайме) сообщил, что клуб заключил контракт с эдж-рашером Джадейвионом Клауни.

Источник: Спортс"

«Он добавит нам глубины. Это авторитетный игрок, он поможет нам», — сказал Джонс в интервью The Athletic.

В двух стартовых турах «Даллас» сделал лишь три сэка, тогда как обменянный в «Грин-Бэй» Майка Парсонс уже набрал полтора. В матче с «Джайентс» защита «Каубойс» позволила Расселлу Уилсону набрать 450 ярдов и три тачдауна, всего «Нью-Йорк» заработал 506 ярдов.

За карьеру, начавшуюся в «Хьюстон Тексанс» (первый номер драфта-2014), Клауни трижды попадал в Матч звезд и записал на свой счет 58 сэков. Также он выступал за «Сихокс», «Тайтенс», «Браунс», «Рейвенс» и «Пэнтерс».