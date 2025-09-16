Участие Джейдена Дэниелса в матче против «Лас-Вегаса» под вопросом из-за растяжения связок колена

Защитники «Грин-Бэй» сделали четыре сэка и нанесли 12 ударов квотербеку. Дэниелс набрал всего 17 ярдов на выносе — второй худший показатель в его карьере. Под давлением блица он завершил только 3 из 10 передач (30%) и не сделал ни одной результативной попытки на выносе.