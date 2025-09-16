Квотербек «Миннесоты» Джей Джей Маккарти пропустит от двух до четырех недель из-за травмы голеностопа

Маккарти получил повреждение в третьей четверти матча с «Атлантой», когда после 16-ярдового выноса был остановлен лайнбекером Кейденом Эллисом. Он доиграл встречу, но на следующий день пожаловался на сильную боль. За два матча в стартовом составе квотербек отыграл 95 снэпов и выполнил 41 передачу, набрав 301 ярд при двух тачдаунах и трех перехватах.