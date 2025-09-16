Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Индианаполис» установил рекорд НФЛ, не пробив ни одного панта в первых двух матчах сезона

Нападение «Индианаполис Колтс» начало сезон историческим образом — команда не пробила ни одного панта в первых двух турах. Ранее в истории лиги ни одному клубу не удавалось обойтись без пантов на старте сезона.

Источник: Спортс"

Кроме того, «Колтс» установили рекорд НФЛ, набрав очки в первых десяти владениях.

За 17 владений мячом «Колтс» не допустили ни одной потери и оформили пять тачдаунов и девять филд-голов.