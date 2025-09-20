НФЛ не нашла нарушений в присутствии Тома Брэди в тренерской будке «Рейдерс»

Главный тренер «Рейдерс» Пит Кэрролл подчеркнул, что присутствие Брэди не влияет на работу штаба. «Он уважительно относится к ситуации. Он не обсуждает с нами планы на игру, не вмешивается в процесс. У нас разговоры на общие темы, не более», — сказал тренер.