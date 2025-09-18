Джаред Гофф и Джонатан Тейлор попали в число лучших игроков 2-го тура НФЛ

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Индианаполис Колтс» Джонатан Тейлор. В матче против «Денвер Бронкос» (29:28) он совершил 25 попыток выноса на 165 ярдов, а также набрал 50 ярдов и тачдаун на приеме.