«Атланта» отчислила кикера Янгуэя Ку после семи лет в команде

Решение принято спустя пять дней после того, как Ку остался вне заявки на матч второго тура против «Миннесота Вайкингс». На прошлой неделе он промахнулся с 44 ярдов в концовке встречи с «Тампа-Бэй Бакканирс».
Ромо был приглашен в тренировочный состав через два дня после промаха Ку. В матче с «Вайкингс» он реализовал все пять филд-голов и один экстра-пойнт.
В прошлом сезоне 31-летний Ку реализовал 25 филд-голов из 34 (73,5%) — худший показатель в его карьере. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Чарджерс» и в 2020 году был выбран в Матч звезд.