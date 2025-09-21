Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Атланта» отчислила кикера Янгуэя Ку после семи лет в команде

«Атланта Фэлконс» расторгли контракт с кикером Янгуэем Ку, выступавшим за клуб с 2019 года. Его заменит Паркер Ромо, подписавший двухлетнее соглашение.

Источник: Спортс"

Решение принято спустя пять дней после того, как Ку остался вне заявки на матч второго тура против «Миннесота Вайкингс». На прошлой неделе он промахнулся с 44 ярдов в концовке встречи с «Тампа-Бэй Бакканирс».

Ромо был приглашен в тренировочный состав через два дня после промаха Ку. В матче с «Вайкингс» он реализовал все пять филд-голов и один экстра-пойнт.

В прошлом сезоне 31-летний Ку реализовал 25 филд-голов из 34 (73,5%) — худший показатель в его карьере. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Чарджерс» и в 2020 году был выбран в Матч звезд.