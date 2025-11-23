Шедур Сандерс дебютирует в стартовом составе «Кливленда» в матче против «Лас-Вегаса»

На этой неделе Сандерс впервые будет работать с игроками стартового состава нападения на тренировках. «Как и с любым игроком, важно, чтобы он чувствовал себя комфортно. Мы хорошо понимаем, какие концепции ему подходят, и будем на них опираться. Он много работает», — сказал Стефански.