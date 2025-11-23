Джош Аллен и Брайс Янг попали в число лучших игроков 11-го тура НФЛ

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен. В матче против «Тампа-Бэй Бакканирс» (44:32) он реализовал 19 из 30 передач на 317 ярдов с тремя пасовыми тачдаунами, а также набрал 40 ярдов и три тачдауна на выносе.