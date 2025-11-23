Джо Бурроу провел полноценную тренировку впервые с 14 сентября

Бурроу восстанавливается после операции по восстановлению разорванных связок пальца ноги. По информации СМИ, он намерен сыграть против «Балтимор Рейвенс» в День благодарения. Однако полноценное участие в тренировке оставляет шанс, что квотербек сможет выйти на поле уже в игре против «Нью-Ингленд Пэтриотс».