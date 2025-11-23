Раннинбек «Хьюстона» Джо Миксон не выйдет на поле в этом сезоне (NFL Network)

«Хьюстону» придется продолжать сезон с ветераном Ником Чаббом и новичком Вуди Марксом. Каждый из них набрал по 99 выносов за первые 10 недель. Именно Миксон должен был стать лидером бэкфилда, но его отсутствие значительно ослабило нападение, которое набирает в среднем 107,6 ярда на выносе и занимает 23-е место в лиге по этому показателю.