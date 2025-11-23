Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира

Раннинбек «Грин-Бэй Пэкерс» Джош Джейкобс получил травму колена в матче против «Нью-Йорк Джайентс», который прошел на стадионе «Метлайф».

Источник: Спортс"

В четверг он рассказал журналистам, что думает о состоянии газона в Нью-Джерси.

«Определенно худший. Всегда был худшим. Если еще раз буду там играть, даже не стану об этом говорить, потому что всю неделю говорил, какой он плохой, и это мне аукнулось», — сказал Джейкобс.

Джейкобс может пропустить ближайший матч против «Миннесота Вайкингс».

Газон на стадионе «Метлайф» используется в играх сразу двух клубов — «Джайентс» и «Джетс». При подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года стадион временно перейдет на натуральное покрытие.