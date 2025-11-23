«Сан-Франциско» аннулировал гарантии по контракту Брэндона Айюка на 2026 год

Айюк не стал оспаривать решение, хотя подобные случаи обычно приводят к разбирательствам через профсоюз игроков.
Ресивер продлил контракт на четыре года и $120 млн до 2028 года. В прошлом сезоне он сыграл семь матчей, поймал 25 передач на 374 ярда и выбыл из-за разрыва крестообразной связки.
Ситуация указывает на то, что после сезона клуб, вероятно, расстанется с игроком. Возможен и обмен, но новый клуб получит контракт без гарантий.
Айюк покинет клуб, заработав $48,15 млн за два года — и сыграв всего семь матчей.