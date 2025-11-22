Ричмонд
Трэвис Келси примет решение о продолжении карьеры сразу по окончании сезона

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси сообщил, что определится со своим будущим после окончания сезона, однако намерен сделать это достаточно рано, чтобы клуб успел подготовиться к возможным изменениям в составе.

Источник: Спортс"

Келси отметил, что ему понравилось, как его брат Джейсон Келси подходил к завершению карьеры: тот объявил о решении 4 марта 2024 года, дав «Филадельфии» время скорректировать планы перед драфтом и открытием рынка свободных агентов.

36-летний Келси публично обсуждал завершение карьеры еще после поражения в Супербоуле от «Филадельфии», но тогда принял решение остаться в футболе. В нынешнем регулярном сезоне на его счету 50 приемов на 631 ярд и четыре тачдауна.

Келси признал, что на решение может повлиять и оставшаяся часть сезона: «Это другой сезон, не похожий на те, что я помню. Но каждый день — новый вызов, и мне это нравится».

«Канзас-Сити» идет с результатом 5−5 и пока находится за пределами зоны плей-офф перед матчем с лидером Юга АФК — «Индианаполисом».