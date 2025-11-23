Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист-студент в США напал на двоих одноклубников с ножом за несколько часов до матча. Игру не стали переносить

В субботу утром игрок команды по американскому футболу из университета Алабамы в Бирмингеме (УАБ) ранил ножом двух своих одноклубников — за несколько часов до матча с «Южной Флоридой».

Источник: Спортс"

По словам исполняющего обязанности главного тренера Алекса Мортенсена, оба пострадавших находятся в стабильном состоянии. Команда решила провести игру, чтобы почтить выпускников в последнем домашнем матче сезона, хотя несколько игроков отказались выходить на поле.

Подозреваемый в нападении Дэниел Минси был задержан. Университет не раскрыл имена пострадавших.

Минси, перешедший в УАБ в мае и выступавший на позиции линейного нападения, был арестован и обвинен в тяжком нападении и покушении на убийство.

«Блейзерс» проиграли «Южной Флориде» со счетом 18:48 и теперь имеют результат 3−8 (1−6 в Американской конференции). Последний матч сезона команда проведет 29 ноября против «Талсы».