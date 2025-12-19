Ричмонд
НФЛ. 16-я неделя. «Сиэтл» встретится с «Лос-Анджелес Рэмс», «Вашингтон» против «Филадельфии», другие матчи

С 19 по 23 декабря пройдут матчи 16-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Источник: Спортс"

Национальная футбольная лига (НФЛ).

Регулярный чемпионат.

16-я неделя.

19 декабря.

Сиэтл — Лос-Анджелес Рэмс — 4.15.

21 декабря.

Вашингтон — Филадельфия — 1.00.

Чикаго — Грин-Бэй — 4.20.

Даллас — Лос-Анджелес Чарджерс — 21.00.

Каролина — Тампа-Бэй — 21.00.

Кливленд — Баффало — 21.00.

Майами — Цинциннати — 21.00.

Нью-Йорк Джайентс — Миннесота — 21.00.

Нью-Орлеан — Нью-Йорк Джетс — 21.00.

Теннесси — Канзас-Сити — 21.00.

22 декабря.

Аризона — Атланта — 0.05.

Денвер — Джексонвилл — 0.05.

Детройт — Питтсбург — 0.25.

Хьюстон — Лас-Вегас — 0.25.

Балтимор — Нью-Ингленд — 4.20.

23 декабря.

Индианаполис — Сан-Франциско — 4.15.

Восток АФК.

Нью-Ингленд 11−3 (+106).

Баффало 10−4 (+87).

Майами 6−8 (-28).

Нью-Йорк Джетс 3−11 (-121).

Север АФК.

Питтсбург 8−6 (+10).

Балтимор 7−7 (+15).

Цинциннати 4−10 (-123).

Кливленд 3−11 (-106).

Юг АФК.

Джексонвилл 9−4 (+56).

Хьюстон 8−5 (+75).

Индианаполис 8−5 (+91).

Теннесси 2−11 (-156).

Запад АФК.

Денвер 12−2 (+81).

Лос-Анджелес Чарджерс 10−4 (+31).

Канзас-Сити 6−8 (+60).

Лас-Вегас 2−12 (-167).

Восток НФК.

Филадельфия 9−5 (+49).

Даллас 6−7−1 (-13).

Вашингтон 4−10 (-84).

Нью-Йорк Джайентс 2−12 (-96).

Север НФК.

Чикаго 10−4 (+27).

Грин-Бэй 9−4−1 (+67).

Детройт 8−6 (+83).

Миннесота 6−8 (-18).

Юг НФК.

Тампа-Бэй 7−7 (-27).

Каролина 7−7 (-53).

Атланта 5−9 (-60).

Нью-Орлеан 4−10 (-106).

Запад НФК.

Лос-Анджелес Рэмс 11−3 (+159).

Сиэтл 11−3 (+163).

Сан-Франциско 10−4 (+51).

Аризона 3−11 (-86).