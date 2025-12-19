НФЛ. 16-я неделя. «Сиэтл» встретится с «Лос-Анджелес Рэмс», «Вашингтон» против «Филадельфии», другие матчи

Национальная футбольная лига (НФЛ).
Регулярный чемпионат.
16-я неделя.
19 декабря.
Сиэтл — Лос-Анджелес Рэмс — 4.15.
21 декабря.
Вашингтон — Филадельфия — 1.00.
Чикаго — Грин-Бэй — 4.20.
Даллас — Лос-Анджелес Чарджерс — 21.00.
Каролина — Тампа-Бэй — 21.00.
Кливленд — Баффало — 21.00.
Майами — Цинциннати — 21.00.
Нью-Йорк Джайентс — Миннесота — 21.00.
Нью-Орлеан — Нью-Йорк Джетс — 21.00.
Теннесси — Канзас-Сити — 21.00.
22 декабря.
Аризона — Атланта — 0.05.
Денвер — Джексонвилл — 0.05.
Детройт — Питтсбург — 0.25.
Хьюстон — Лас-Вегас — 0.25.
Балтимор — Нью-Ингленд — 4.20.
23 декабря.
Индианаполис — Сан-Франциско — 4.15.
Восток АФК.
Нью-Ингленд 11−3 (+106).
Баффало 10−4 (+87).
Майами 6−8 (-28).
Нью-Йорк Джетс 3−11 (-121).
Север АФК.
Питтсбург 8−6 (+10).
Балтимор 7−7 (+15).
Цинциннати 4−10 (-123).
Кливленд 3−11 (-106).
Юг АФК.
Джексонвилл 9−4 (+56).
Хьюстон 8−5 (+75).
Индианаполис 8−5 (+91).
Теннесси 2−11 (-156).
Запад АФК.
Денвер 12−2 (+81).
Лос-Анджелес Чарджерс 10−4 (+31).
Канзас-Сити 6−8 (+60).
Лас-Вегас 2−12 (-167).
Восток НФК.
Филадельфия 9−5 (+49).
Даллас 6−7−1 (-13).
Вашингтон 4−10 (-84).
Нью-Йорк Джайентс 2−12 (-96).
Север НФК.
Чикаго 10−4 (+27).
Грин-Бэй 9−4−1 (+67).
Детройт 8−6 (+83).
Миннесота 6−8 (-18).
Юг НФК.
Тампа-Бэй 7−7 (-27).
Каролина 7−7 (-53).
Атланта 5−9 (-60).
Нью-Орлеан 4−10 (-106).
Запад НФК.
Лос-Анджелес Рэмс 11−3 (+159).
Сиэтл 11−3 (+163).
Сан-Франциско 10−4 (+51).
Аризона 3−11 (-86).