НФЛ. 17-я неделя. «Вашингтон» сыграет с «Далласом», «Миннесота» встретится с «Детройтом» и другие матчи

С 25 по 30 декабря пройдут матчи 17-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ).

Регулярный чемпионат.

17-я неделя.

25 декабря.

Вашингтон — Даллас — 21.00.

26 декабря.

Миннесота — Детройт — 0.30.

Канзас-Сити — Денвер — 4.15.

28 декабря.

Лос-Анджелес Чарджерс — Хьюстон — 0.30.

Грин-Бэй — Балтимор — 4.00.

Индианаполис — Джексонвилл — 21.00.

Каролина — Сиэтл — 21.00.

Кливленд — Питтсбург — 21.00.

Майами — Тампа-Бэй — 21.00.

Нью-Йорк Джетс — Нью-Ингленд — 21.00.

Теннесси — Нью-Орлеан — 21.00.

Цинциннати — Аризона — 21.00.

29 декабря.

Лас-Вегас — Нью-Йорк Джайентс — 0.05.

Баффало — Филадельфия — 0.25.

Сан-Франциско — Чикаго — 4.20.

30 декабря.

Атланта — Лос-Анджелес Рэмс — 4.15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Восток АФК.

Нью-Ингленд 12−3 (+110).

Баффало 11−4 (+90).

Майами 6−9 (-52).

Нью-Йорк Джетс 3−12 (-144).

Север АФК.

Питтсбург 9−6 (+15).

Балтимор 7−8 (+11).

Цинциннати 5−10 (-99).

Кливленд 3−12 (-109).

Юг АФК.

Джексонвилл 11−4 (+98).

Хьюстон 10−5 (+97).

Индианаполис 8−7 (+68).

Теннесси 3−12 (-152).

Запад АФК.

Денвер 12−3 (+67).

Лос-Анджелес Чарджерс 11−4 (+48).

Канзас-Сити 6−9 (+43).

Лас-Вегас 2−13 (-169).

Восток НФК.

Филадельфия 10−5 (+60).

Даллас 6−8−1 (-30).

Вашингтон 4−11 (-95).

Нью-Йорк Джайентс 2−13 (-99).

Север НФК.

Чикаго 11−4 (+33).

Грин-Бэй 9−5−1 (+61).

Детройт 8−7 (+78).

Миннесота 7−8 (-15).

Юг НФК.

Каролина 8−7 (-50).

Тампа-Бэй 7−8 (-30).

Атланта 6−9 (-53).

Нью-Орлеан 5−10 (-83).

Запад НФК.

Сиэтл 12−3 (+164).

Сан-Франциско 11−4 (+72).

Лос-Анджелес Рэмс 11−4 (+158).

Аризона 3−12 (-93).