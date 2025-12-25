НФЛ. 17-я неделя. «Вашингтон» сыграет с «Далласом», «Миннесота» встретится с «Детройтом» и другие матчи

Национальная футбольная лига (НФЛ).
Регулярный чемпионат.
17-я неделя.
25 декабря.
Вашингтон — Даллас — 21.00.
26 декабря.
Миннесота — Детройт — 0.30.
Канзас-Сити — Денвер — 4.15.
28 декабря.
Лос-Анджелес Чарджерс — Хьюстон — 0.30.
Грин-Бэй — Балтимор — 4.00.
Индианаполис — Джексонвилл — 21.00.
Каролина — Сиэтл — 21.00.
Кливленд — Питтсбург — 21.00.
Майами — Тампа-Бэй — 21.00.
Нью-Йорк Джетс — Нью-Ингленд — 21.00.
Теннесси — Нью-Орлеан — 21.00.
Цинциннати — Аризона — 21.00.
29 декабря.
Лас-Вегас — Нью-Йорк Джайентс — 0.05.
Баффало — Филадельфия — 0.25.
Сан-Франциско — Чикаго — 4.20.
30 декабря.
Атланта — Лос-Анджелес Рэмс — 4.15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Восток АФК.
Нью-Ингленд 12−3 (+110).
Баффало 11−4 (+90).
Майами 6−9 (-52).
Нью-Йорк Джетс 3−12 (-144).
Север АФК.
Питтсбург 9−6 (+15).
Балтимор 7−8 (+11).
Цинциннати 5−10 (-99).
Кливленд 3−12 (-109).
Юг АФК.
Джексонвилл 11−4 (+98).
Хьюстон 10−5 (+97).
Индианаполис 8−7 (+68).
Теннесси 3−12 (-152).
Запад АФК.
Денвер 12−3 (+67).
Лос-Анджелес Чарджерс 11−4 (+48).
Канзас-Сити 6−9 (+43).
Лас-Вегас 2−13 (-169).
Восток НФК.
Филадельфия 10−5 (+60).
Даллас 6−8−1 (-30).
Вашингтон 4−11 (-95).
Нью-Йорк Джайентс 2−13 (-99).
Север НФК.
Чикаго 11−4 (+33).
Грин-Бэй 9−5−1 (+61).
Детройт 8−7 (+78).
Миннесота 7−8 (-15).
Юг НФК.
Каролина 8−7 (-50).
Тампа-Бэй 7−8 (-30).
Атланта 6−9 (-53).
Нью-Орлеан 5−10 (-83).
Запад НФК.
Сиэтл 12−3 (+164).
Сан-Франциско 11−4 (+72).
Лос-Анджелес Рэмс 11−4 (+158).
Аризона 3−12 (-93).