Защитник НФЛ в 36 лет впервые за карьеру продлил контракт с клубом

«Балтимор Рейвенс» объявили о продлении контракта с ноуз-тэклом Джоном Дженкинсом. Новое соглашение рассчитано на один год и, по информации ESPN, принесет игроку около $2 млн. Для 36-летнего защитника это первое продление контракта за 13 сезонов в НФЛ.