«Чарджерс» планируют назначить Майка Макдэниела координатором нападения

42-летний Макдэниел работал координатором нападения «Сан-Франциско Фотинайнерс» в 2021 году, после чего возглавлял «Майами» с 2022 года до увольнения в это межсезонье. В роли главного тренера «Долфинс» он показал результат 35−33 и дважды выводил команду в плей-офф. До этого Макдэниел четыре сезона был координатором выносной игры и один сезон — координатором нападения в «Сан-Франциско».