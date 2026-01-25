«Чарджерс» планируют назначить Майка Макдэниела координатором нападения

По информации Пелиссеро, если Макдэниел захочет провести сезон-2026 в роли координатора нападения, то именно в «Чарджерс» — с квотербеком Джастином Хербертом. Ранее Макдэниел отказался от второго собеседования в «Кливленд Браунс». В «Лос-Анджелесе» он должен сменить Грега Романа, с которым клуб расстался по итогам сезона.
42-летний Макдэниел работал координатором нападения «Сан-Франциско Фотинайнерс» в 2021 году, после чего возглавлял «Майами» с 2022 года до увольнения в это межсезонье. В роли главного тренера «Долфинс» он показал результат 35−33 и дважды выводил команду в плей-офф. До этого Макдэниел четыре сезона был координатором выносной игры и один сезон — координатором нападения в «Сан-Франциско».
После ухода из «Майами» Макдэниел был востребован на рынке: его собеседовали «Атланта Фэлконс», «Рейвенс», «Браунс», «Рейдерс» и «Теннесси Тайтенс» на вакансии главного тренера, а также «Детройт Лайонс», «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Чарджерс» — на позицию координатора нападения. Несмотря на спад показателей нападения «Майами» в 2025 году (25−26-е места по ярдам и очкам), Макдэниел по-прежнему считается одним из сильнейших атакующих умов лиги.
В «Чарджерс» рассчитывают, что он оживит нападение после сезона-2025, в котором команда заняла 20-е место по набранным очкам, а в двух последних матчах плей-офф набрала лишь один тачдаун.