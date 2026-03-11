Новый сезон чемпионата России по американскому футболу: 16 команд, длинная регулярка, «Спартак» защищает титул

Нет ничего хуже, чем после дальнего и затратного выезда проиграть с разницей в 50 очков. В прошлом году 68% матчей регулярного сезона завершились с разницей в три владения или больше. И хотя итоговый показатель все равно зависит от уровня команд, структура чемпионата может улучшить условия для того, чтобы матчей с интригой до финального свистка стало больше.