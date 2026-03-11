Новый сезон чемпионата России по американскому футболу: 16 команд, длинная регулярка, «Спартак» защищает титул

В середине апреля стартует новый сезон чемпионата России по американскому футболу.
В этом году все команды, готовые играть в контактный футбол в формате 11×11, собраны в одну лигу. При этом они разделены по двум ключевым принципам — спортивному и географическому.
Нет ничего хуже, чем после дальнего и затратного выезда проиграть с разницей в 50 очков. В прошлом году 68% матчей регулярного сезона завершились с разницей в три владения или больше. И хотя итоговый показатель все равно зависит от уровня команд, структура чемпионата может улучшить условия для того, чтобы матчей с интригой до финального свистка стало больше.
Остановимся подробнее на дивизионах.
В топ-дивизионе собраны сильнейшие команды страны: больше равных матчей, рекордные 10 игровых недель
Самый статусный дивизион чемпионата России получил имя Александра Баландина — президента одного из первых клубов по американскому футболу в СССР, «Московских Медведей».
Дивизион Баландина не стоит путать со «столичным»: команды здесь объединены не по географическому, а по спортивному принципу. В него вошли коллективы с наибольшим числом игроков в составе и финансовыми возможностями, позволяющими выдержать дистанцию длинного регулярного сезона.
Подобный формат уже использовался в чемпионатах 2015−2017 годов, однако ключевым отличием станет число игровых недель. Еще никогда в истории соревнования регулярный сезон не был двузначным по этому показателю. В 2015 году пять команд премьер-дивизиона сыграли в два круга — восемь матчей тогда стали рекордом.
Десять игровых недель — серьезный вызов для команд, поэтому заявки на сезон расширили по сравнению с предыдущими годами. Но главное — это возможность предложить зрителям более качественный продукт и удерживать внимание аудитории дольше, чем два-три месяца.
Две лучшие команды дивизиона Баландина напрямую выходят в полуфинал. Клубы, занявшие третье и четвертое места, квалифицируются в четвертьфинал.
Региональные дивизионы: как обмануть географию и подарить болельщикам яркий уикенд
Для любительских видов спорта география — очень непростая проблема. Как объединить в одно соревнование команды, находящиеся в тысячах километров друг от друга, и при этом учитывать их ограниченные финансовые возможности? Иногда ответ находится сам собой, но порой приходится применять более творческий подход.
Дивизион «Волга» объединил две команды из Нижнего Новгорода и представителей Пензы. На «Севере» похожая конфигурация: два коллектива из Санкт-Петербурга и команда из Вологды.
Самым оригинальным выглядит дивизион «Урал-Центр». Московские «Драконы» и «Витязь» из Подольска проведут по две встречи друг с другом, а также по одной — против команд из Екатеринбурга и Челябинска. «Молнии» и «Южный Урал», соответственно, тоже сыграют между собой дважды. Таким образом будет соблюден баланс — по четыре матча для всех команд региональных дивизионов.
Несмотря на то, что эти команды могут уступать представителям дивизиона Баландина по ресурсам, у каждой из них есть вполне понятный путь к титулу чемпионов России.
Отдельный предварительный плей-офф для региональных команд называется Кубок Ковригина. В него выходят чемпионы дивизионов «Волга» и «Север», а также две лучшие команды дивизиона «Урал-Центр».
Мини-турнир проводится второй год. Александр Ковригин считается отцом американского футбола в России. В конце 80-х по его инициативе в закрытом городе Челябинск-65 (ныне Озерск) была создана первая в стране команда по американскому футболу — «Федерал». Поскольку колыбель российского американского футбола находится не в столице, этот кубок разыгрывают преимущественно региональные команды.
Кубок Ковригина — компактный турнир, который проходит за одни выходные. В субботу играются полуфиналы, в воскресенье — финал. Победитель и финалист получают путевки в четвертьфинал общего плей-офф.
Формат «финала четырех» используется в отечественном американском футболе уже более десяти лет и остается одним из самых зрелищных для болельщиков. Несмотря на высокую интенсивность и серьезные физические требования — командам нужно провести две игры за 48 часов — это редкая возможность собрать на одном поле коллективы из разных уголков страны, которые демонстрируют совершенно разные стили игры.
Общий плей-офф и претенденты на титул: кто главный фаворит и кто может удивить
Обладатели первого и второго посевов из дивизиона Баландина получают две недели отдыха и ждут своих соперников в полуфинале. Третья и четвертая команды этого дивизиона принимают дома финалистов Кубка Ковригина, которые де-факто считаются обладателями пятого и шестого посевов. Дальше — как в НФЛ: команда с самым высоким посевом играет против команды с самым низким.
В прошлом году произошло историческое событие — прервалось доминирование московских «Спартанцев». Они становились чемпионами России семь лет подряд, но на этот раз уступили московскому «Спартаку» в финале.
Для чемпионата России вообще характерны периоды гегемонии отдельных московских клубов. С 2002 по 2017 год титулы почти безраздельно принадлежали «Патриотам», которые уступили лишь дважды — «Черному Шторму» в 2013 году и «Грифонам» в 2015-м. Посмотрим, сможет ли «Спартак», долго шедший к чемпионству, начать новую династию.
В шаге от финала в последние годы регулярно останавливаются московские «Кэпитал Шаркс» — полуфиналисты прошлого сезона и обладатели бронзовых медалей 2024 года. Относительно молодая команда быстро прошла путь от дебютанта до претендента на золото и собрала в составе немало опытных игроков.
У трех нестоличных представителей дивизиона Баландина — разные стратегии формирования состава. Если санкт-петербургские «Грифоны», недавно пережившие смену поколений, делают ставку преимущественно на собственных воспитанников, то казанские «Моторы» и брянский «Спартак» усиливаются за счет игроков из других региональных команд.
Командам-трансформерам сложнее сыгрываться и поддерживать полноценный тренировочный процесс, но зато за них, как правило, болеют сразу несколько городов и областей.
Белой вороной среди участников региональных дивизионов выглядит петербургский «Северный Легион» — полуфиналист прошлого сезона и серебряный призер чемпионата-2023. Петербуржцы отказались от участия в дивизионе Баландина и попробуют пробиться в плей-офф через Кубок Ковригина.
В одном дивизионе с ними два проекта, которые неожиданно в этом году стали своеобразными «сборными». Вологодские «Викинги» объединились со своими принципиальными соперниками последних лет — петрозаводскими «Оружейниками». Петербургская команда МЧС усилилась игроками череповецких «Носорогов». Возможно, именно такие конструкции позволят андердогам бросить вызов более именитому «Легиону».
Сразу несколько команд (включая «Викингов» и МЧС) в этом году перешли из упрощенной версии американского футбола 9×9 в полноценный формат 11×11. Среди них нижегородские «Апачи», а также двукратные чемпионы Первой лиги — «Фениксы» из Пензы. Им предстоит играть в одном дивизионе с нижегородскими «Рэйдерс 52», которые уже выступали в большом тэкле в прошлом сезоне.
Похожая ситуация и в дивизионе «Центр»: если уральские команды и «Драконы» уже участвовали в чемпионате России, то «Витязь» впервые за долгое время возвращается к формату 11×11.
Будет интересно посмотреть, как проявят себя некоторые команды в более конкурентной среде. В прошлом году «Драконы», «Рэйдерс 52», «Южный Урал» и «Молнии» на четверых одержали всего три победы, поскольку им регулярно приходилось играть против соперников более высокого уровня.
Календарь матчей и где их можно посмотреть
Московские команды «Спартак», «Спартанцы», «Кэпитал Шаркс», «Драконы»: стадионы «Вымпел» (Королев, Октябрьский бульвар, 10), «СШОР № 111» (Зеленоград, Озерная аллея, 10), «Центральный» (Одинцово, Любы Новоселовой, 17).
Брянский «Спартак»: стадион «Спартак» (Брянск, Менжинского, 58).
«Апачи»: стадион ФОКа «Мещерский» (Нижний Новгород, Карла Маркса, 23) и стадион «Строитель» (Нижний Новгород, Молодежный просп., 29).
«Викинги»: АУ ВО «СШОР Витязь» (Вологда, Гагарина, 44А) и стадион «Спартак» (Петрозаводск, Герцена, 1).
«Витязь»: стадион «Труд» (Подольск, Клемента Готвальда, 4).
«Молнии»: стадион «Урал» (Екатеринбург, Комвузовская, 9).
«Южный Урал»: СОК «Олимп» (Челябинская область, с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, зд. 120А/1).