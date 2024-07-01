Тейлор Свифт высказалась по поводу попадания Симоны Байлз на Олимпиаду-2024

«Я пересматривала это выступление несколько раз, и до сих пор нахожусь в восторге. Она готова к Олимпиаде», — написала Свифт в социальных сетях.

Напомним, Байлз — одна из самых титулованных спортсменок по спортивной гимнастике, на её счету 19 золотых медалей чемпионатов мира. Симона Байлз исполняет четыре именных элемента: два на вольных упражнениях, по одному на бревне и в опорном прыжке.

Ранее она участвовала в Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах. Олимпиада-2016 была особенно насыщенной для Байлз — она четырежды поднималась на первую ступень пьедестала и один раз завоевала бронзу. В 2021 году золото взять не удалось, Байлз заняла второе и третье места.