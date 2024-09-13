Якоб Ингебригтсен выиграл в финале Бриллиантовой лиги на дистанции 1500 м

На Олимпиаде в Париже Игнебригтсен на дистанции 1500 м занял лишь четвёртое место с рехультатом 3.28,24. Победителем на этой дистанции с олимпийским рекордом стал Коул Хокер. Он преодолел дистанцию за 3.27,65.