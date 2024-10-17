Петра Фрадкова выдвинули кандидатом на пост президента ВФЛА

«Председатель ПАО “Промсвязьбанк” Петр Фрадков выдвинут на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики от Волгоградской области. Конференция состоится 23 ноября в Москве. Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи», — написал Дегтярёв в своем Telegram-канале.