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Петра Фрадкова выдвинули кандидатом на пост президента ВФЛА

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра правительства РФ Михаила Фрадкова, стал кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

Источник: Спорт РИА Новости

«Председатель ПАО “Промсвязьбанк” Петр Фрадков выдвинут на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики от Волгоградской области. Конференция состоится 23 ноября в Москве. Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи», — написал Дегтярёв в своем Telegram-канале.