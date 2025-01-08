Исинбаева приехала на церемонию прощания с тренером Трофимовым

ТАСС, 8 января. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала на церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым. Об этом ТАСС сообщила олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, которая присутствует на церемонии.
Трофимов умер 3 января в возрасте 80 лет. Церемония прощания проходит на Дмитровском кладбище Волгограда.
«Лена приехала на церемонию прощания со своим тренером», — сказала Лебедева.
Источник ТАСС сообщил, что, кроме Исинбаевой и Лебедевой, на церемонию прощания с Трофимовым приехали многие прыгуны с шестом, которых он тренировал в разное время.
Трофимов был личным тренером Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством Исинбаева выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.