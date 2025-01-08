Исинбаева приехала на церемонию прощания с тренером Трофимовым

Трофимов был личным тренером Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством Исинбаева выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.