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Исинбаева приехала на церемонию прощания с тренером Трофимовым

Евгений Трофимов умер 3 января в возрасте 80 лет.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 января. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала на церемонию прощания со своим тренером Евгением Трофимовым. Об этом ТАСС сообщила олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, которая присутствует на церемонии.

Трофимов умер 3 января в возрасте 80 лет. Церемония прощания проходит на Дмитровском кладбище Волгограда.

«Лена приехала на церемонию прощания со своим тренером», — сказала Лебедева.

Источник ТАСС сообщил, что, кроме Исинбаевой и Лебедевой, на церемонию прощания с Трофимовым приехали многие прыгуны с шестом, которых он тренировал в разное время.

Трофимов был личным тренером Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством Исинбаева выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.