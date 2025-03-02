Чемпионка России бегунья Ткалич перестала отслеживать международные старты

«Раньше я всегда смотрела международные соревнования, но в последние годы я перестала это делать. Может быть, на это повлияло то, что я стала понимать, что тоже могла выступать там. Сейчас нет ощущения, что нужно сесть и обязательно посмотреть забеги на 400 м на чемпионате мира или Олимпийских играх», — рассказала Ткалич.