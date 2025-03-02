Чемпионка России бегунья Ткалич перестала отслеживать международные старты

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата России в беге на 400 м Полина Ткалич перестала отслеживать международные старты после осознания того, что сама могла там показывать хорошие результаты. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
На чемпионате России Ткалич пробежала 400 м за 50,98 секунды, что является четвертым результатом сезона в Европе и седьмым — в мире.
«Можно было и получше пробежать, но я все равно рада, что сумела выбежать из 51 секунды опять, — сказала Ткалич. — Я не была уверена, что пробегу с хорошим результатом, но, по сравнению с моими предыдущими стартами в этом сезоне, чувствовала себя легче».
Пробежав 400 м быстрее чем за 51 секунду, Ткалич в очередной раз сумела выполнить квалификационный норматив на чемпионат Европы в помещении, который пройдет с 6 по 9 марта в нидерландском Апельдорне. Однако турнир спортсменка будет вынуждена пропустить, российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных стартах после обострения ситуации на Украине.
«Раньше я всегда смотрела международные соревнования, но в последние годы я перестала это делать. Может быть, на это повлияло то, что я стала понимать, что тоже могла выступать там. Сейчас нет ощущения, что нужно сесть и обязательно посмотреть забеги на 400 м на чемпионате мира или Олимпийских играх», — рассказала Ткалич.
«Я недавно вспоминала свой первый и пока последний зимний чемпионат Европы, который проходил в 2019 году в Глазго. По ощущениям, это было в другой жизни, это как сон», — рассказала спортсменка.