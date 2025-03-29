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Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком халате

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Источник: Соцсети

На снимке легкоатлетка позирует в белом халате, полотенце на голове и с газетой в руках. Пост собрал более 70 тысяч лайков и более 400 комментариев.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете четыре по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.