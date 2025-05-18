Мировой рекорд бегуна из России не признают из-за флага РФ

Организация отказалась признать рекорд и включить его в список из-за того, что результаты выступлений российских или белорусских спортсменов под национальным флагом не могут быть официально признаны. В организации сослались на утвержденный пункт в правилах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который был принят в 2022 году после отстранения российских атлетов от международных турниров.