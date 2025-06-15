Швед Дюплантис в 12-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, показав результат 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Шведский спортсмен в 12-й раз переписал мировое достижение. В последний раз он это сделал в феврале, взяв планку на высоте 6,27 м на турнире во французском Клермоне.
Дюплантису 25 лет. Шведский легкоатлет побеждал на Олимпийских играх в Токио и Париже. Также спортсмен является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.