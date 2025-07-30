Россиянин Заборский не смог побить мировой рекорд в ультрамарафонском забеге на выбывание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Российскому бегуну Ивану Заборскому не удалось побить мировой рекорд в Backyard Ultra — ультрамарафонской гонке на выбывание. Спортсмен прекратил борьбу спустя 106 часов забега, соревнования проходили в поселке Коробицыно Ленинградской области.
Обладателем мирового рекорда остается австралиец Фил Гор, который в этом году сумел преодолеть за пять суток 119 кругов (798,014 км). Однако Заборскому, пробежавшему 106 кругов (710,8 км) на Biotropica Ultra Trail, удалось обновить рекорд России. Год назад Ильдар Камалетдинов также в Коробицыне сумел преодолеть 81 круг и финишировать на 543,1 км.
По правилам Backyard, участники должны пробежать как можно больше кругов протяженностью 6 706 метров (4,16 мили), потратив на преодоление одного круга не больше часа.
Backyard в переводе с английского языка означает «задний двор», «задворки». Именно на задворках своей фермы американец Лазарус Лейк в 2012 году впервые провел необычный забег, где результаты участников отсчитывались не в километрах или милях, а в «задних дворах» или кругах. Лейк придумал и длину круга, по его мнению, подготовленный бегун в комфортном темпе способен преодолеть за 24 часа дистанцию в 100 миль (160,9 км) при средней скорости 4,16 мили в час.
Старт и финиш находятся в одном месте, каждый круг начинается ровно через один час после предыдущего. Дистанцию можно преодолевать в любом темпе, главное — уложиться в один час, в противном случае прохождение круга не будет засчитано. Забег продолжается до тех пор, пока в нем остается хотя бы двое участников. Забег Biotropika Ultra Trail включен в календарный план забегов Backyard Ultrа, а его результаты учитываются в мировом зачете серии.
В мае Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» и установил новый мировой рекорд в шестисуточном забеге, пробежав 1 047,5 км. Спортсмен пересек финишную черту с флагом России. «Шесть дней Франции» — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе, в рамках которого участники практически непрерывно бегут в течение шести дней по кольцевому маршруту.