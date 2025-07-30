Россиянин Заборский не смог побить мировой рекорд в ультрамарафонском забеге на выбывание

Старт и финиш находятся в одном месте, каждый круг начинается ровно через один час после предыдущего. Дистанцию можно преодолевать в любом темпе, главное — уложиться в один час, в противном случае прохождение круга не будет засчитано. Забег продолжается до тех пор, пока в нем остается хотя бы двое участников. Забег Biotropika Ultra Trail включен в календарный план забегов Backyard Ultrа, а его результаты учитываются в мировом зачете серии.