Роднина прокомментировала блокировку банковских счетов Исинбаевой в России

Роднина заявила, что закон в стране един для всех. «Независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион — это не льготная категория», — посчитала она.
Ранее стало известно, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Блокировка коснулась трех счетов бывшей спортсменки, привязанных к ее ИП. Причиной называется задолженность, которую Исинбаева еще не погасила.
До этого сообщалось, что Исинбаева погасила задолженность перед ФНС. Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета бывшей легкоатлетки, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены.
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.