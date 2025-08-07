Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина прокомментировала блокировку банковских счетов Исинбаевой в России

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2024

Роднина заявила, что закон в стране един для всех. «Независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион — это не льготная категория», — посчитала она.

Ранее стало известно, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Блокировка коснулась трех счетов бывшей спортсменки, привязанных к ее ИП. Причиной называется задолженность, которую Исинбаева еще не погасила.

До этого сообщалось, что Исинбаева погасила задолженность перед ФНС. Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета бывшей легкоатлетки, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.