«Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность». Шубенков — о пенсии

«Королева спорта», финал 110 метров с барьерами
- Сергей Шубенков (Московская область) — 13.82.
- Антон Колмыков (Московская область) — 13.90.
- Даниил Шубин (Нижегородская область) — 14.10.
Сергей Шубенков выиграл 110 метров с барьерами в финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге, показав результат 13,82. Таким образом, 34-летний спортсмен второй раз подряд подтвердил, что, несмотря на все проблемы текущего сезона, он остается сильнейшим барьеристом страны, когда речь заходит о важных, ключевых стартах. О том, что происходило с Сергеем по ходу этого сезона и как он воспринимает его концовку, спортсмен рассказал после финиша.
Подготовка к сезону была непрекращающимся лечением
— Что в голове?
— Куча эмоций. У меня сейчас произошел выдох, взрыв. Настраивался на борьбу, знал, что будет белорус Прахонько, знал, что он будет бежать быстро. Но он что-то отвалился, должен был рядом бежать, но пропал. И план в голове, который выстраивался в последние недели, сломался. Я бегу, а его нет. Как? Куда? И я вроде бегу… но так все грязно, так все некрасиво. И Антон Колмыков еще начинает конкуренцию навязывать. Проигрывать в такой ситуации было нельзя, поэтому, конечно, добежал как добежал. Результат говорит сам за себя.
Если немножко обобщить, то потрясающий сезон, ментальные качели, учитывая, где я его начинал и где мы в итоге оказались. Конечно, есть большая доля везения, я счастлив, на самом деле, что так сложилось.
— В чем везение?
— В том, что я в 13,8 бегу и что-то еще выигрываю тут. Конечно, лучший не значит хороший, скажем так. Подготовка к сезону была непрекращающимся лечением, примерно с конца апреля по начало июля. Сейчас могу 13,8 бежать в каждом старте, если второй бег сделают, полторы сотки сниму. Вообще, не хватает координации в барьерной технике, словно здесь все сломалось, в плане движений. У меня личник в штанге в этом году, я 172,5 кг присел и, что важно, после этого встал. Все на хорошем уровне, но по кускам. Ноги не болят, это самое главное, залечили. Но, как я уже сказал, все это не складывается в общую картину. Плюс восстановление стало хуже. Мне надо больше отдыхать. С этого года мне Клевцов сделал второй выходной на неделе, и это правильно. Сейчас перед стартом сделали пять разгрузочных дней, а не четыре, как обычно. Я сейчас себя чувствую шикарно, вообще отлично, нет такого, что я где-то там расслаблен, не сконцентрирован.
До личного рекорда уже вряд ли доскочу
— Мне говорили, что у вас с тренером Сергеем Клевцовым весной в Сочи был конфликт.
— Конфликта не было, просто эпизоды рабочие. У меня ноги болят, я тренироваться не могу, и Клевцов тоже на меня обижается и думает, что я это придумал. Время-то проходит, он сгоряча может что-нибудь такое сказать. Но уже вечером мы с ним нормально разговариваем, я объясняю ситуацию, он меня слушает. Думаем, что делать, как подготовку перестроить, как лечиться. Сложности начались с Адлера, да. Первая травма, переключаем режим, тренируемся по-другому. Вторая травма.
— Что за травмы?
— Растяжение медиальных на одной ноге и надрыв камбаловидной мышцы на второй. При этом у нас была «прекрасная» тренировочная обстановка. У нас в Адлере не имелось ни одного массажиста. Были какие-то врачи, но вообще физиотерапия, без медикаментов. Ощущения были, что мы находимся не в сборной, которая целенаправленно работает на результат, а в каком-то клубе любителей бега. И это тоже что-то добавляло, поэтому понятно: когда в жизни случаются сложности, то люди нервничают.
— Чувствуешь, что спорт теряет позицию в твоем рейтинге по увлеченности?
— По увлеченности рейтинг он не теряет. Но мой организм всеми этими травмами и замедлением восстановления посылает недвусмысленные сигналы. У меня третий год подряд результат ниже, ниже и ниже. Я могу эти намеки не слушать, но обычно это плохо заканчивается. Надо подумать, что с этим делать.
— А что ты хочешь?
— Я понял, о чем ты говоришь. Ты про то, что по личнику я уже не пробегу. Наверное, правда, до этого уже я вряд ли доскочу. Но хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят. Я люблю свою работу. Поэтому больно и неохотно с этой работой расставаться.
— К пенсии готов?
— К этому нельзя быть готовым.
— А в финансовом плане?
— Ну, поди не помру.
Сергей Лисин