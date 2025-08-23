«Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность». Шубенков — о пенсии

— В том, что я в 13,8 бегу и что-то еще выигрываю тут. Конечно, лучший не значит хороший, скажем так. Подготовка к сезону была непрекращающимся лечением, примерно с конца апреля по начало июля. Сейчас могу 13,8 бежать в каждом старте, если второй бег сделают, полторы сотки сниму. Вообще, не хватает координации в барьерной технике, словно здесь все сломалось, в плане движений. У меня личник в штанге в этом году, я 172,5 кг присел и, что важно, после этого встал. Все на хорошем уровне, но по кускам. Ноги не болят, это самое главное, залечили. Но, как я уже сказал, все это не складывается в общую картину. Плюс восстановление стало хуже. Мне надо больше отдыхать. С этого года мне Клевцов сделал второй выходной на неделе, и это правильно. Сейчас перед стартом сделали пять разгрузочных дней, а не четыре, как обычно. Я сейчас себя чувствую шикарно, вообще отлично, нет такого, что я где-то там расслаблен, не сконцентрирован.