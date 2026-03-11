Чемпионка России по легкой атлетике бегунья Тангара уехала учиться в США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в беге на 400 м с барьерами Эмилия Тангара уехала в США на учебу в один из университетов Техаса. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Руслан Мащенко.
«Эмилия пропустила зимний чемпионат России в Южно-Сахалинске по причине того, что учится сейчас в Америке, — рассказал Мащенко. — Она уехала туда только в феврале, ей очень долго делали визу и прочие документы. Эмилия поступила в магистратуру, будет учиться два года».
«В конце мая после окончания первого курса она вернется в Россию и в начале июня возобновит выступления. Весь летний сезон она проведет здесь. Мы с ней созваниваемся, она рассказывает про свои тренировки и первые соревнования. Правда, Эмилия уже два раза там переболела», — добавил собеседник ТАСС.
9 августа 2025 года на чемпионате России в Казани Тангара пробежала 400 м с барьерами за 54,93 секунды и выполнила квалификационный норматив на летний чемпионат Европы 2026 года в Бирмингеме. 28 февраля на турнире в американском Альбукерке 23-летняя спортсменка пробежала «гладкие» 400 м за 53,48 секунды и заняла второе место.
По информации ТАСС, Тангара является студенткой West Texas A&M University.