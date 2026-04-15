В столице началась регистрация на Московский марафон

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Регистрация на Московский марафон началась в столице, марафон пройдет 26 и 27 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе Бегового сообщества.
«Открылась регистрация на СберПрайм Московский марафон — крупнейший марафон России, который пройдет в столице 26 и 27 сентября. Организатором события выступает Беговое сообщество при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в этом году ожидается, что в марафоне примут участие более 50 тысяч бегунов. Так, 26 сентября состоятся соревнования на дистанции 10 километров и «Детский забег», а 27 сентября пройдут марафон, корпоративная и студенческая эстафеты.
«С 24 по 26 сентября также пройдет “Спортивная выставка” — важная часть программы Московского Марафона, которая объединит не только участников, но и всех, кто интересуется бегом, спортом и активным городским образом жизни», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе подчеркнули, что основная регистрация на марафон продлится до 18 августа включительно.
«Для нас Московский марафон — это событие, которое давно стало больше, чем просто марафон. Он объединяет очень разных людей, задает ритм беговой осени и на несколько дней становится важной частью городской жизни. В этом году мы хотим сделать его еще масштабнее, удобнее и интереснее для участников, зрителей и гостей», — рассказал директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов, чьи слова приводит пресс-служба.