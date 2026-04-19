Гуманоидный робот впервые опередил человека в полумарафоне. Будущее уже наступило

Человекоподобных роботов на полумарафоне в Пекине в этом году представили более 100 команд (95 из них — китайские). Около 38% роботов-участников бежали полностью автономно, используя встроенные сенсоры и ИИ для навигации. Такие аппараты, согласно правилам, должны иметь человеческие габариты — рост от 175 до 180 см и вес от 50 до 60 кг. Порой их поведение на трассе выглядит комично. Например, за день до основного старта один из роботов- «спортсменов» зацепился за бордюр, упал на асфальт и развалился на части, которые показательно были эвакуированы на носилках. «Шаньдянь», разработанный китайским производителем смартфонов Honor, во время рекордного забега врезался в ограждение и вернулся к забегу только с помощью людей, что разрешено правилами, но снижает ценность итогового результата.