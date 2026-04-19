Гуманоидный робот впервые опередил человека в полумарафоне. Будущее уже наступило

Полностью автономный человекоподобный робот впервые в истории показал на соревнованиях результат выше человеческого мирового рекорда. Аппарат под названием «Шаньдянь» (Lightning, «Молния») преодолел дистанцию 21,1 км в рамках Пекинского полумарафона за 50.26. Это значительно лучше самого быстрого бега у людей. 16 февраля 2026 года Якоб Киплимо из Уганды преодолел полумарафон в Барселоне за 56.42. Правда, перед финишем в Пекине «Шаньдянь» врезался в ограждение, и инженерам пришлось вручную возвращать его на трассу для фиксации времени. Однако прогресс в развитии гуманоидных роботов все равно поражает. Несмотря на все технические ограничения, они уже превзошли возможности человека не только в шахматах, но и в беге.
На 17 минут быстрее человека
Фантазии из книг о роботах Айзека Азимова становятся реальностью прямо на наших глазах. Год назад в первом совместном полумарафоне людей и роботов приняли участие всего 20 андроидов. Тогда первым из роботов к финишу пришел автономный агрегат «Тяньгун Ультра», преодолевший дистанцию за 2:40.42 и опередивший ближайшего соперника почти на час. На старт забега 2026 года вышло уже более 300 машин (включая гуманоидов и четвероногих роботов), которые соревновались на одной трассе с 12 тысячами людьми-бегунами. Правда, для избежания столкновений потоки движения спортсменов искусственного и биологического происхождения были разграничены. Роботы на марафоне не только бежали, но и выполняли другие функции: четвероногие модели работали пейсмейкерами, задавая темп, проигрывали музыку и даже подбадривали участников.
Если говорить об абсолютном победителе полумарафона, то им стал дистанционно управляемый робот от компании Jueying Chitu, преодолевший дистанцию за 48.19. Однако в соответствии с правилами соревнований за вмешательство в бег человека-оператора начислялся коэффициент 1,2. Таким образом, «чемпиону» был засчитан результат 57.58, что отбросило его на второе место вслед за «Шаньдянем» (команда «Цитянь Дашэн»), который установил новый рекорд 50.26 с помощью искусственного интеллекта. Прошлогодний победитель среди роботов «Тяньгун Ультра» улучшил свой прошлогодний результат, пробежав за 1:57.00, но стал только третьим среди роботов. Лучший из людей в Пекине — Чжао Хайцзе — проиграл «Шаньдяню» более 17 минут, финишировав за 1:07.47. Очевидно, что здесь люди андроидам больше не соперники.
Важным моментом в забегах роботов на длинные дистанции до сих пор являлись пит-стопы. Гуманоиды не могли на одном заряде долго двигаться на высокой скорости. Год назад «Тяньгуну Ультра» потребовалось три пит-стопа, во время которых, помимо замены аккумуляторов, команды инженеров проводили опрыскивание суставов хладагентами для предотвращения перегрева, занимались быстрой диагностикой и исправлением ошибок навигации. Однако организаторы Пекинского полумарафона сочли, что подобное характерно для автоспорта, а не для стартов андроидов, и вписали в регламент 10-минутный штраф за каждый пит-стоп. Судя по рекордному результату «Шаньдяня», пит-стопов у него не было (официальная информация на этот счет пока отсутствует).
Китайское доминирование
Человекоподобных роботов на полумарафоне в Пекине в этом году представили более 100 команд (95 из них — китайские). Около 38% роботов-участников бежали полностью автономно, используя встроенные сенсоры и ИИ для навигации. Такие аппараты, согласно правилам, должны иметь человеческие габариты — рост от 175 до 180 см и вес от 50 до 60 кг. Порой их поведение на трассе выглядит комично. Например, за день до основного старта один из роботов- «спортсменов» зацепился за бордюр, упал на асфальт и развалился на части, которые показательно были эвакуированы на носилках. «Шаньдянь», разработанный китайским производителем смартфонов Honor, во время рекордного забега врезался в ограждение и вернулся к забегу только с помощью людей, что разрешено правилами, но снижает ценность итогового результата.
Тем не менее прогресс в освоении андроидами беговых дисциплин не подлежит сомнению. Заместитель главы управления информатизации Пекина Лю Вэйлян отметил «всесторонний скачок по масштабу, количеству участников и техническим возможностям». Если рассматривать спорт как экспериментальную площадку для развития технологий, потенциал открывается просто необъятный — от использования андроидов при проведении опасных работ до появления «армий человекоподобных дронов». И Китай здесь является несомненным мировым лидером, продвигая в том числе соревнования роботов. В Шанхае работает база для тренировки роботов-гуманоидов, в августе прошлого года в Пекине с большим успехом у публики прошли Всемирные игры андроидов.
На РобоОлимпиаде самым впечатляющим результатом в легкой атлетике стал рекорд робота Unitree H1 в забеге на 1500 метров — 6.34,40. Правда, это очень далеко до лучшего результата Якоба Ингебригтсена из Норвегии, который преодолел эту дистанцию за 3.29,63. Но в апреле 2026 года Unitree H1 развил на беговой дорожке скорость 10,1 м/с (около 36,3 км/ч), что теоретически позволяет ему пробежать 100 метров примерно за 10,0−10,1 секунды. Мировой рекорд Усейна Болта составляет 9,58 секунды (средняя скорость 10,44 м/с), так что андроиду не хватает около 0,4−0,5 секунды, чтобы сравняться с человеком в спринте. И нет сомнений, что скоро соперничество человека и гуманоидного робота в беге потеряет смысл, как когда-то произошло с гроссмейстерами и компьютерами в шахматах.