Шубенков о роботах в легкой атлетике: «Думаю, этого не надо бояться. Человеческая страсть к соревнованию никуда не уйдет»

«Роботы вообще тут ни при чем. Еще давным-давно, когда я смотрел киберспорт, помню новость о том, что нейросеть обыграла команду профиков в “Доту”. Причем профики были супер-пупер, сильнее никого нет на планете. А нейросеть еще и в процессе обучилась, насмотрелась на их игру и разорвала их чуть ли не всухую.



Шахматные компьютеры — там тоже все понятно, с нынешними мощностями процессоров человеку невозможно победить машину. И что, с шахматами разве все плохо? Нет, ФИДЕ цветет и пахнет, все отлично. Так будет и в легкой атлетике. Человеческие эмоции, человеческие возможности, человеческая страсть к соревнованию, к выяснению, у кого быстрее, у кого выше и у кого сильнее, никуда это не уйдет», — заключил легкоатлет.