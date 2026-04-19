Шубенков о роботах в легкой атлетике: «Думаю, этого не надо бояться. Человеческая страсть к соревнованию никуда не уйдет»

Ранее робот-гуманоид выиграл полумарафон в Пекине, показав время выше мирового человеческого рекорда.
«Технический прогресс неумолим и неостановим. Человекоподобный робот, бегущий полумарафон, — это выставка того, куда технологии уже зашли и что они умеют. Я думаю, что этого не надо бояться, потому что у нас машины давно ездят быстрее, чем бежит человек, компьютеры помогают в повседневной жизни считать, а теперь уже и писать и рисовать. Искусственный интеллект тоже всего лишь инструмент, который создан, чтобы облегчать нам жизнь», — сказал Шубенков.
По мнению спортсмена, интерес к легкой атлетике из-за роботов не угаснет.
«Роботы вообще тут ни при чем. Еще давным-давно, когда я смотрел киберспорт, помню новость о том, что нейросеть обыграла команду профиков в “Доту”. Причем профики были супер-пупер, сильнее никого нет на планете. А нейросеть еще и в процессе обучилась, насмотрелась на их игру и разорвала их чуть ли не всухую.
Шахматные компьютеры — там тоже все понятно, с нынешними мощностями процессоров человеку невозможно победить машину. И что, с шахматами разве все плохо? Нет, ФИДЕ цветет и пахнет, все отлично. Так будет и в легкой атлетике. Человеческие эмоции, человеческие возможности, человеческая страсть к соревнованию, к выяснению, у кого быстрее, у кого выше и у кого сильнее, никуда это не уйдет», — заключил легкоатлет.
Источник: РИА Новости