Кенийский бегун выиграл Бостонский марафон с рекордом

Кенийский бегун Джон Корир стал победителем Бостонского марафона и установил новый рекорд трассы.
Спортсмен пробежал марафон, длинной более 42 км, за 2 часа 1 минуту 52 секунды, установив новый рекорд трассы.
Предыдущее достижение было установлено в 2011 году и принадлежало его соотечественнику Джеффри Мутаи, который преодолел дистанцию за 2 часа 3 минуты 2 секунды.
Вторым с отставанием в 55 секунд стал Альфонс Феликс Симбу из Танзании, третьим пришел к финишу кениец Бенсон Кипруто (+58 секунд).
Женскую гонку выиграла кенийка Шарон Локеди.
29-летний Корир выигрывал марафон в Бостоне в 2025 году. Он также является победителем чикагского марафона в 2024 году.
Бостонский марафон входит в большую семерку марафонов, которые являются главными для профессиональных бегунов, в это число также входят марафоны в Токио, Лондоне, Сиднее, Берлине, Чикаго и Нью-Йорке.