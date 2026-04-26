Кениец и эфиопка стали победителями Московского полумарафона

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кениец Овен Корир и эфиопка Цеге Мелезе стали победителями Московского полумарафона, сообщается на сайте соревнований.
Корир преодолел дистанцию 21,1 км за 59 минут и 35 секунд. Второе место занял представитель Кении Джеффри Кипкембой (1:01.48), третьим стал россиянин Ринас Ахмадеев (1:02.10).
Мелезе показала время 1 час 9 минут и 3 секунды. Тройку призеров дополнили кенийки Люси Нтенья (1:11.22) и Дэйзи Джемутай (1:12.03). Из россиянок лучшей стала Анна Мокина (1:12.26), показавшая четвертый результат.