Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кениец и эфиопка стали победителями Московского полумарафона

Кениец Корир и эфиопка Мелезе победили на Московском полумарафоне.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кениец Овен Корир и эфиопка Цеге Мелезе стали победителями Московского полумарафона, сообщается на сайте соревнований.

Корир преодолел дистанцию 21,1 км за 59 минут и 35 секунд. Второе место занял представитель Кении Джеффри Кипкембой (1:01.48), третьим стал россиянин Ринас Ахмадеев (1:02.10).

Мелезе показала время 1 час 9 минут и 3 секунды. Тройку призеров дополнили кенийки Люси Нтенья (1:11.22) и Дэйзи Джемутай (1:12.03). Из россиянок лучшей стала Анна Мокина (1:12.26), показавшая четвертый результат.