Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, обновив рекорд России на этой дистанции.

Неделин пришел к финишу первым, пробежав 42 км 195 метров за 2 часа 8 минут 54 секунды. Вторым стал кениец Самуэль Найбей Киплимо (2:11.45), третьим — его соотечественник Джеффри Кимутай Кох (2:12,01).

Неделин установил новый рекорд России на марафонской дистанции. Прежний рекорд страны держался с 2007 года и принадлежал Алексею Соколову, тогда атлет показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд в забеге в Дублине.