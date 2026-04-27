Экс-рекордсмен России в марафоне Соколов оценил результат Неделина

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Экс-рекордсмен России в марафонском беге Алексей Соколов не видит смысла сравнивать свой результат с достижением Дмитрия Неделина, которое могут даже не успеть ратифицировать. Об этом Соколов сообщил ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, обновив рекорд России на этой дистанции. Он пробежал 42 км 195 м за 2 часа 8 минут 54 секунды. Прежний рекорд России в беге на марафонскую дистанцию держался с 2007 года, когда Соколов показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд по итогам забега в Дублине.
«Я никаких эмоций не испытываю от того, что мой рекорд пал, — признался Соколов. — Ну побили его и побили. Я не вижу большого смысла сравнивать наши с Димой достижения. У меня тогда не было карбона. Мой результат был хорош для своего времени, а сейчас все давно изменилось. В том же Лондоне сегодня два человека выбежали из двух часов.
Все бегут значительно быстрее, и в том числе благодаря кроссовкам, это данность, и тут уже нет смысла о чем-то думать и жалеть. Мы тоже когда-то били рекорды тех, кто бегал в других совершенно “тапках” и имел другие возможности. Кто-то вообще когда-то босиком бежал. Конечно, если будет такая возможность, я поздравлю Дмитрия с таким достижением».
«Я уверен, что Володя Никитин в самое ближайшее время улучшит рекорд Неделина. Я думаю, что рекорд Дмитрия даже не успеют ратифицировать. Владимир через неделю его перебьет, и будет сразу следующий рекорд», — добавил собеседник ТАСС.