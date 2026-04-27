«Безумный день». Впервые в истории человек выбежал из 2 часов в марафоне

«Сегодня самый безумный день в истории мирового шоссейного бега. Я смотрел сейчас забег в Лондоне и могу сказать, что это было что-то фантастическое. Когда [Элиуд] Кипчоге первым выбежал из двух часов, то тогда это случилось не в соревновательных, а в искусственных условиях, созданных для того, чтобы рубеж двух часов пал, пусть и неофициально. Но тогда всем казалось нечто вроде фантастики, если кто-то в рамках официального забега сможет повторить его достижение. А сегодня удалось пробежать даже быстрее Кипчоге», — сказал Реунков ТАСС.