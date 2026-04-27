«Безумный день». Впервые в истории человек выбежал из 2 часов в марафоне

Как отреагировало на этот результат беговое сообщество — в материале «РБК Спорт».
Кениец Сабастьян Саве установил новый мировой рекорд на Лондонском марафоне, преодолев дистанцию 42 км 195 м за 1 час 59 минут 30 секунд и выиграв забег. Саве стал первым атлетом, преодолевшим марафонскую дистанцию менее чем за два часа.
Этот результат превосходит предыдущий мировой рекорд, установленный Келвином Киптумом в октябре 2023 года на марафоне в Чикаго, где он показал время 2 часа и 35 секунд.
Вторым по итогам Лондонского марафона стал эфиопский спортсмен Йомиф Кеджелча, показавший время 1 час 59 минут 41 секунда. Также он стал самым быстрым дебютантом марафона в истории. Третье место занял представитель Уганды Джейкоб Киплимо с результатом 2 часа 28 секунд.
В октябре 2019 года кениец Элиуд Кипчоге первым преодолел марафонскую дистанцию менее чем за два часа (1 час 59 минут 40 секунд) в Вене. Однако этот забег не был официально засчитан как рекорд из-за его неофициального характера и отсутствия одобрения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Рекорд Кипчоге положил начало «карбоновой эре» в беговой обуви, стимулировав массовое производство и предпочтение кроссовок с этой технологией среди бегунов. После этого были пересмотрены правила, связанные с кроссовками. С 2020 года новые стандарты ограничили толщину подошвы до 40 мм и позволили использовать только одну встроенную пластину.
Одним из главных претендентов на установление мирового рекорда в марафоне с результатом менее двух часов считался кенийский бегун Келвин Киптум. В 2023 году он уже показал впечатляющее время, побив предыдущий рекорд Элиуда Кипчоге (2:01:09) на Чикагском марафоне с результатом 2:00:35. Киптум стал третьим в истории, преодолевшим дистанцию менее чем за два часа и две минуты. Однако он погиб в 2024 году в результате ДТП, ему было 24 года.
Первый официальный мировой рекорд в марафоне в истории был установлен американцем Джонни Хейсом на Играх в Лондоне в 1908 году. Его результат составил 2 часа 55 минут 18 секунд на дистанции 42 км 195 м.
Хронология мировых рекордов в марафонах в XXI веке
- 2002 год — Халид Ханнуши (США) / Лондонский марафон — 2 часа 5 минут 38 секунд
- 2003 год — Пол Тергат (Кения) / Берлинский марафон — 2 часа 4 минуты 55 секунд
- 2007 год — Хайле Гебреселассие (Эфиопия) / Берлинский марафон — 2 часа 4 минуты 26 секунд
- 2008 год — Хайле Гебреселассие (Эфиопия) / Берлинский марафон — 2 часа 3 минуты 59 секунд
- 2011 год — Патрик Макау (Кения) / Берлинский марафон — 2 часа 3 минуты 38 секунд
- 2013 год — Уилсон Кипсанг (Кения) / Берлинский марафон — 2 часа 3 минуты 23 секунды
- 2014 год — Деннис Киметто (Кения) / Берлинский марафон — 2 часа 2 минуты 57 секунд
- 2018 год — Элиуд Кипчоге (Кения) / Берлинский марафон — 2 часа 1 минута 39 секунд
- 2022 год — Элиуд Кипчоге (Кения) / Берлинский марафон — 2 часа 1 минута 9 секунд
- 2023 год — Келвин Киптум (Кения) / Чикагский марафон — 2 часа 35 секунд
- 2026 год — Сабастьян Саве (Кения) / Лондонский марафон — 1 час 59 минут 30 секунд.
Как бегуны отреагировали на мировой рекорд
Сабастьян Саве, победитель Лондонского марафона, установивший мировой рекорд
«Я чувствую себя хорошо. Я так счастлив. Этот день запомнится мне надолго. Мы хорошо начали гонку. Ближе к финишу я почувствовал прилив сил. Наконец я добрался до финиша, увидел время и был в восторге. Для меня было очень важно во второй раз приехать в Лондон, поэтому я тщательно готовился. То, что я делал в течение четырех месяцев, сегодня принесло свои плоды», — сказал Саве BBC TV.
Стив Крэм, британский бегун и чемпион Европы в 1982 и 1986 годах
«История творится на наших глазах. Никто никогда ничего подобного не делал. Говорили, что это невозможно. Историческое выступление. Невероятно. Я никогда не видел ничего подобного. Это, можно сказать, невероятно — но мы только что увидели, как это произошло. Я действительно потерял дар речи», — сказал Крэм BBC Sport.
Алексей Реунков, бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в марафонском беге
«Сегодня самый безумный день в истории мирового шоссейного бега. Я смотрел сейчас забег в Лондоне и могу сказать, что это было что-то фантастическое. Когда [Элиуд] Кипчоге первым выбежал из двух часов, то тогда это случилось не в соревновательных, а в искусственных условиях, созданных для того, чтобы рубеж двух часов пал, пусть и неофициально. Но тогда всем казалось нечто вроде фантастики, если кто-то в рамках официального забега сможет повторить его достижение. А сегодня удалось пробежать даже быстрее Кипчоге», — сказал Реунков ТАСС.