Самая титулованная легкоатлетка в истории возобновила карьеру в 40 лет

Семикратная олимпийская чемпионка, американская бегунья Эллисон Феликс решила возобновить карьеру в 40 лет, чтобы попытаться выступить на Олимпиаде-2030 в Лос-Анджелесе. Об этом она рассказала Time.
«Знаете, в этом возрасте мне, наверное, следовало бы оставаться дома и заботиться о детях. Но почему бы и нет? Давайте перевернем все с ног на голову, — сказала Феликс. — Я знаю, что в 40 лет я не на пике. У меня нет иллюзий на этот счет. Я очень четко понимаю, чего я хочу и чего хочу достичь. И я надеюсь, что это будет воспринято именно так».
Феликс, которая выступала на дистанциях 100, 200 и 400 м, сообщила, что планирует начать полноценные тренировки со своим тренером Бобби Керси в октябре.
Феликс — самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр (семь золотых, три серебряные и одна бронзовая награды) и чемпионатов мира (14−3−3). Карьеру она завершила после чемпионата мира 2022 года, где завоевала золото в эстафете 4×400 м и бронзу в смешанной эстафете 4×400 м.