Неделин — о рекорде России: Теперь придется показывать совсем другие цифры

Теперь спортсмен намерен рисковать ради попадания на Олимпийские игры.
«Я был сильно заморочен на этой цели. Сейчас задача выполнена, можно переключаться дальше. Я себя в историю вписал — теперь можно работать дальше и рисковать. До Олимпийских игр остается немного времени, и придется показывать совсем другие цифры», — заявил Неделин.
Неделин выступает в марафоне с 2019 года. Предыдущий рекорд России принадлежал Алексею Соколову (2:09.07) и был установлен в 2005 году. На счету 34-летнего бегуна также есть победы на чемпионатах России. С 2025 года спортсмен включен в пул тестирования РУСАДА.