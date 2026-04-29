Неделин — о рекорде России: Теперь придется показывать совсем другие цифры

Российский марафонец Дмитрий Неделин, обновивший на минувшей неделе в Дюссельдорфе достижение 19-летней давности (2:08.54), в интервью «СЭ» признался, что груз ожиданий наконец свалился с его плеч.

Источник: Спорт-Экспресс

Теперь спортсмен намерен рисковать ради попадания на Олимпийские игры.

«Я был сильно заморочен на этой цели. Сейчас задача выполнена, можно переключаться дальше. Я себя в историю вписал — теперь можно работать дальше и рисковать. До Олимпийских игр остается немного времени, и придется показывать совсем другие цифры», — заявил Неделин.

Неделин выступает в марафоне с 2019 года. Предыдущий рекорд России принадлежал Алексею Соколову (2:09.07) и был установлен в 2005 году. На счету 34-летнего бегуна также есть победы на чемпионатах России. С 2025 года спортсмен включен в пул тестирования РУСАДА.