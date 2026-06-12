Кнороз рассказала, что World Athletics не засчитала ее личный рекорд

«Этот результат не засчитали. Сказали, что помост был не сертифицирован, — отметила Кнороз. — Я об этом узнала совсем недавно. Но расстраиваться не вижу смысла, на меня это никак не повлияло. Нас со всех сторон обложили, поэтому я ничего поделать с этим не могу. Делаю вывод, что надо прыгать выше. И обязательно нужно делать это на дорожке, помосты мне не подходят».