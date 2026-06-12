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Кнороз рассказала, что World Athletics не засчитала ее личный рекорд

В минувшее воскресенье на Дне прыжков она показала результат 4,87 метра.

Источник: РИА "Новости"

ТВЕРЬ, 12 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась признать результат российской прыгуньи с шестом Полины Кнороз (4,87 метра), показанный в минувшее воскресенье на Дне прыжков в Москве. Об этом Кнороз сообщила ТАСС.

«Этот результат не засчитали. Сказали, что помост был не сертифицирован, — отметила Кнороз. — Я об этом узнала совсем недавно. Но расстраиваться не вижу смысла, на меня это никак не повлияло. Нас со всех сторон обложили, поэтому я ничего поделать с этим не могу. Делаю вывод, что надо прыгать выше. И обязательно нужно делать это на дорожке, помосты мне не подходят».

«Но это очень странная история с помостом в Москве. Я не знаю, почему так все получилось», — заключила собеседница ТАСС.