Кнороз рассказала, что World Athletics не засчитала ее личный рекорд

ТВЕРЬ, 12 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась признать результат российской прыгуньи с шестом Полины Кнороз (4,87 метра), показанный в минувшее воскресенье на Дне прыжков в Москве. Об этом Кнороз сообщила ТАСС.
«Этот результат не засчитали. Сказали, что помост был не сертифицирован, — отметила Кнороз. — Я об этом узнала совсем недавно. Но расстраиваться не вижу смысла, на меня это никак не повлияло. Нас со всех сторон обложили, поэтому я ничего поделать с этим не могу. Делаю вывод, что надо прыгать выше. И обязательно нужно делать это на дорожке, помосты мне не подходят».
«Но это очень странная история с помостом в Москве. Я не знаю, почему так все получилось», — заключила собеседница ТАСС.