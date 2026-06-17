Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку на фоне критики

В 2023 году вокруг Исинбаевой разгорелся скандал. Тогда она заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». Ее исключили из штаба Народного фронта, а названный в ее честь стадион в Махачкале переименовали в «Труд». После этого спортсменку начали регулярно подвергать критике, в том числе за то, что она проживает за пределами России.