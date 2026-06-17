Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку на фоне критики

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поблагодарила трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина за слова поддержки после критики в ее адрес, об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Александр Александрович! Этот пост — моя искренняя благодарность вам. В мире, где так много шума и необоснованной критики, Ваше веское, честное слово и надежное плечо значат для меня бесконечно много Спасибо за вашу поддержку, за прямоту и за ту самую спортивную солидарность, которая не ломается под давлением обстоятельств», — написала она.
В 2023 году вокруг Исинбаевой разгорелся скандал. Тогда она заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». Ее исключили из штаба Народного фронта, а названный в ее честь стадион в Махачкале переименовали в «Труд». После этого спортсменку начали регулярно подвергать критике, в том числе за то, что она проживает за пределами России.
Карелин поддержал Исинбаеву и призвал прекратить критиковать ее, назвав спортсменку «уникальной дочерью России».
Исинбаева — чемпионка 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом, на ее счету также бронза Олимпиады 2012 года, три титула чемпионки мира и действующий рекорд мира в этой дисциплине (5,06 м).
Она была членом Международного олимпийского комитета с 2016 года и входила в комиссию спортсменов, ее полномочия истекли после Олимпиады в Париже.